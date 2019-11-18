Екснаставник футбольної збірної бачить Україну в трійці кращих у Європі

Колишній наставник збірної України з футболу заслужений тренер Йожеф Сабо поділився враженнями від виступу підопічних Андрія Шевченка у кваліфікації Євро-2020.

Йожеф Сабо в інтерв’ю “Команді 1”, зокрема, зазначив, що на сьогодні бачить національну збірну в трійці кращих серед європейських команд.

“Чи став цей відбір найяскравішим в історії збірної України? За результатом, можливо. Але можна згадати гостьовий валідольний матч з Люксембургом... Головне, що “синьо-жовті” виграли цей турнір, зокрема, у діючих чемпіонів Європи, португальців.

При жеребкуванні ми в топ-групі. Але фінальна частина, це далеко не відбірковий турнір, тут все набагато серйозніше. Не буде сенсацією, якщо хтось з третього кошика обіграє, здавалося б, фаворита...

Я не візьмуся сказати, в якому стані збірна України підійде до континентальної першості, але на сьогодні я бачу її в трійці кращих європейських команд”, - сказав Сабо.

Як повідомлялося, 17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії — 2:2. Україна вперше в історії пройшла календарний рік без жодної поразки і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться в Бухаресті 30 листопада. Офіційна церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Фото: УАФ