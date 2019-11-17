Збірна України вперше завершила рік без поразок

Безпрограшна серія української збірної під керівництвом Андрія Шевченка збільшилася до 11 матчів.

Збірна України в заключному матчі кваліфікації Євро-2020 зіграла внічию з Сербією - 2:2. Таким чином, українська збірна жодного разу не програла в 2019 році – це перший подібний випадок в історії національної команди, повідомляє Tribuna.com.

В 2019 році збірна України здобула сім перемог і три нічиїх у восьми офіційних і двох товариських зустрічах.

Останній раз українці програли 16 листопада 2018 року – 1:4 від Словаччини в Лізі націй. Після цього національна команда здобула сім перемог і чотири рази зіграла внічию в восьми офіційних і трьох товариських зустрічах.

Нагадаємо, Україна посіла перше місце у відбірковій групі на Євро-2020. Наша збірна пройшла весь відбір без поразок - шість перемог і дві нічиї із загальним рахунком 17:4. Другу путівку на чемпіонат Європи з нашої групи отримала Португалія. Серби залишилися третіми в групі.