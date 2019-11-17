Україна зіграла внічию із Сербією у відборі на футбольне Євро-2020

Національна збірна України з футболу провела заключний, восьмий поєдинок у відбірковому турнірі чемпіонату Європи-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії - 2:2.

У складі "синьо-жовтих", які достроково кваліфікувалися на Євро-2020, відзначився Яремчук - Роман на 33-й хвилині відновив паритет після реалізованого пенальті на 9-й хвилині Душаном Тадичем. Після перерви серби вдруге вийшли вперед після голу Александара Митровича (56), проте на 3-й доданій хвилині українців врятував Артем Беседін.

В іншому поєдинку відбіркової групи В збірна Люксембургу з рахунком 0:2 програла команді Португалії, яка з другого місця вийшла на Євро-2020.

Підсумкове турнірне становище: Україна - 20 очок, Португалія - ​​17, Сербія - 15, Люксембург - 4, Литва - 1.

Зазначимо, що у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з футболу вже визначилися 16 з 24-х учасників фінального турніру XVI континентальної першості: Бельгія, Італія, Росія, Польща, Україна, Іспанія, Англія, Франція, Туреччина, Чехія, Фінляндії, Швеція, Німеччина, Голландія, Хорватія, Австрія та Португалія.

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть у 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.