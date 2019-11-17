Сербія - Україна. Текстова трансляція
Сербія - Україна
0:0
17 листопада 2019 року. Белград (Сербія). Стадіон "Райко Митич". Початок матчу о 16.00. Температура повітря +14С.
Ласкаво просимо до міста Белград на поєдинок восьмого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу, в якому зустрічаються збірні Сербії та України.
Стартові склади:
Сербія - .
Головний тренер - Любіша Тумбакович.
Україна - .
Головний тренер - Андрій Шевченко.
Арбітр - Боббі Медден (Шотландія).
Це друга зустріч суперників в офіційних турнірах. У червні на "Арені Львів" підопічні Андрія Шевченка розгромили балканців з рахунком 5:0. Загалом в активі українців шість перемог над сербами (різниця м'ячів - 14:1).
"Синьо-жовті" достроково гарантували участь на чемпіонаті Європи. Серби зберігають шанси вийти на Євро-2020 з другого місця. До того ж, балканська команда має путівку в стикові матчі як переможець групи С4 Ліги націй УЄФА.
В іншому матчі відбіркової групи В зійдуться збірні Люксембургу та Португалії.
Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - 14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).
Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть у 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.