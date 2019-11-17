Сербія - Україна. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату Європи-2020 з футболу між національними збірними Сербії та України.

Сербія - Україна

0:0

17 листопада 2019 року. Белград (Сербія). Стадіон "Райко Митич". Початок матчу о 16.00. Температура повітря +14С.

Ласкаво просимо до міста Белград на поєдинок восьмого туру кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу, в якому зустрічаються збірні Сербії та України.

Стартові склади:

Сербія - .

Головний тренер - Любіша Тумбакович.

Україна - .

Головний тренер - Андрій Шевченко.

Арбітр - Боббі Медден (Шотландія).

Це друга зустріч суперників в офіційних турнірах. У червні на "Арені Львів" підопічні Андрія Шевченка розгромили балканців з рахунком 5:0. Загалом в активі українців шість перемог над сербами (різниця м'ячів - 14:1).

"Синьо-жовті" достроково гарантували участь на чемпіонаті Європи. Серби зберігають шанси вийти на Євро-2020 з другого місця. До того ж, балканська команда має путівку в стикові матчі як переможець групи С4 Ліги націй УЄФА.

В іншому матчі відбіркової групи В зійдуться збірні Люксембургу та Португалії.

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​14 (7), Сербія - 13 (7), Люксембург - 11 (7), Литва - 1 (8).

Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться 30 листопада у Бухаресті (Румунія). Матчі XVI чемпіонату Європи пройдуть у 12 містах континенту з 12 червня по 12 липня 2020 року.