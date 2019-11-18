Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у відборі Євро-2020

Нападник бельгійського футбольного клубу “Гент” Роман Яремчук став найкращим бомбардиром збірної України у кваліфікації Євро-2020.

Роман Яремчук у 7 матчах збірної України з футболу забив 4 м’ячі: збірним Сербії (5:0, 2:2), Люксембургу (1:0) та Португалії (2:1). Про це повідомляє Tribuna.com.

По 3 м’ячі в кваліфікації Євро-2020 забили півзахисник київського “Динамо” Віктор Циганков і півзахисник італійської “Аталанти” Руслан Малиновський.

Нагадаємо, 17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії - 2:2. Україна вперше в історії пройшла календарний рік без жодної поразки і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

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Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться в Бухаресті 30 листопада. Офіційна церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Фото: FootBoom.com