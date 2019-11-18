Футбольну збірну України урочисто зустріли на батьківщині

Футболістів збірної України, які вчора здобули вольову нічию в останньому матчі відбору Євро-2020 у Сербії, урочисто зустріли на батьківщині.

В аеропорту “Бориспіль” українських футболістів зустріли численні уболівальники, які тримали в руках прапори і скандували: “Молодці!», «Україна!», «Браво!», повідомляє пресслужба УАФ.

Футбольна збірна України повернулася з Белграда / Фото: УАФ

17 листопада національна збірна України з футболу провела заключний поєдинок у відборі Євро-2020, в якому на 55-тисячному стадіоні "Райко Митич" у Белграді обмінялася голами з командою Сербії - 2:2. Україна вперше в історії пройшла календарний рік без жодної поразки і кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи з першого місця у своїй відбірковій групі.

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Жеребкування фінального турніру Євро-2020 відбудеться в Бухаресті 30 листопада. Офіційна церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.