Нідерланди – суперник України в групі Євро-2020

Визначився перший суперник збірної України по груповому етапу Євро-2020.

Збірна України зустрінеться зі збірною Нідерландів у групі футбольного чемпіонату Європи-2020, повідомляє Укрінформ.

Німеччина, яка перемогла Північну Ірландію, у відбірковій групі C (4:1), при жеребкуванні групового етапу буде разом з українською збірною в першому кошику, а голландці, незважаючи на розгром Естонії (5:0), стали другими в групі і потраплять в другу кошик.

У зв'язку з тим, що 12 господаркам Євро спочатку були визначені місця в групах, Україна не зможе потрапити в квартети до Італії, Англії, Німеччини та Іспанії (адже вони теж будуть в першому кошику), а з Росією українців розведуть з політичних причин.

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Тому група з Нідерландами залишилася єдиною, в яку може потрапити Україна.

Матч відбудеться в Амстердамі.

Жеребкування Євро-2020 відбудеться 30 листопада 2019 року в Бухаресті.

Нагадаємо, Україна двічі зустрічалася з Нідерландами - в 2008 році програла в Роттердамі 0:3, а в 2010-му - в Донецьку команди розписали нічию (1:1). Обидві зустрічі були товариськими.