Ця збірна голодна до великих перемог

Підсумковий Експерт-клуб Parimatch присвятили успіху збірної України у відборі на футбольне Євро-2020.

«У нас молода, впевнена у своїх силах збірна, яка голодна до великих перемог. Її реальний потенціал ми усі побачимо у фінальній частині Євро-2020», - ці слова асистента головного тренера збірної України Олександра Шовковського стали лейтмотивом підсумкового в цьому році засідання Експерт-клубу Parimatch. На ньому проаналізували вдалий відбір на футбольне Євро-2010, а також і намагалися зазирнути у найближче майбутнє національної команди.

Експерт-клуб Parimatch – новий формат інформаційного футбольного простору. Провідні тренери, гравці, функціонери і журналісти зустрічаються і обговорюють актуальні події та проблеми вітчизняного футболу. В 2019 році засідання Експерт-клубу були присвячені відбірковим матчам Євро-2020 збірної України. Зустрічі відбулися у Києві, Львові, Дніпрі. Додамо, що крім дискусій в клубі журналісти беруть участь у конкурсах прогнозистів. Переможці,звісно, отримують призи.

«Вітаю нашу збірну з успішним завершенням року. Сезон вийшов насправді феноменальним. Вперше ми пробилися на чемпіонат Європи з першого місця у відбірковій групі і пройшли рік без поразок. Думаю, наш Експерт-клуб теж долучився до цього успіху. У нас були цікаві дискусії, змістовний обмін думками. Впевнений, що в наступному році ми продовжимо нашу спільну справу», - розповів представник Parimatch Вадим Місюра, відкриваючи засідання в Champion Hall в КВЦ «Парковий».

«Вважатимемо, що наша співпраця з Parimatch вийшла фартовою для збірної» , - заявив перший віце-президент УАФ Олег Протасов. На його думку, головна команда країни показала чудовий результат. Але головне, що у збірної є гра і колектив, усі із задоволенням їдуть у розташування команди Андрія Шевченка.

Прес-аташе національної команди та модератор зустрічі Олександр Гливинський провів ретроспективу усіх матчів збірної в цьому році. Ключові моменти відбору прокоментували гравці збірної – «гірники» Андрій Пятов і Тарас Степаненко та динамівець Олександр Караваєв.

До розмови долучався і представник тренерського штабу Олександр Шовковський. «Ми обрали вірний напрям розвитку. Не все одразу виходило, однак поступово хлопці почули усе, що ми від них вимагали, і збірна побудувала ту гру, яку ми хотіли. Взаєморозуміння на полі поліпшилось і у команди з’явилось своє обличчя», - розповів один з помічників Шевченка.

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Збірна вдало стартувала у кваліфікації Євро-2020, зігравши внічию 0:0 з чинними чемпіонами Європи – португальцями, і обігравши на виїзді Люксембург 2:1. «Ми стримали Роналду, і на тлі втоми та важкого поля здобули непросту перемогу в Люксембурзі. Ті матчі засвідчили, що у цієї команди є характер. А голи на останніх хвилинах згодом стали нашим новим фірмовим знаком», - прокоментував перші поєдинки Олександр Караваєв.

Визначальними у відборі стали дві червневі перемоги у Львові над Сербією 5:0 та Люксембургом 1:0. «Головна складова тих перемог – ми дуже добре підготувались до матчів. Скажімо, тренерський штаб досконало вивчив гру збірної Сербії, а футболісти зуміли реалізувати план на полі. Додам ще неймовірну підтримку трибун у Львові і отримаємо усі фактори, які допомогли нам здобути шість очок», - поділився своїми враженнями Олександр Шовковський.

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Стосовно ж домашньої перемоги над Португалією 2:1, то за словами Шовковського, тренерам вдалося заплутати суперника несподіваними рішеннями. Так, наш нападник Яремчук змістився вліво, а Марлос став грати в центрі. При цьому, навіть у меншості українці впевнено контролювали м’яч і це в поєдинку проти однієї з найсильніших команд світу.

Україна вже на Євро-2020 і звісно численних журналістів цікавили настрій та задачі збірної на цьому престижному турнірі. «Гадаю, нам знадобиться досвід невдалого Євро-2016. Ми проаналізували ті помилки, тому знаємо як їх уникнути», - заявив Тарас Степаненко, для якого це буде вже другий чемпіонат Європи в кар’єрі.

«У мене відчуття, що на Євро-2020 нас чекає успіх. Принаймні, з групи ми точно вийдемо. В чому сила нинішньої збірної? Насамперед, це наші тренери. Вони створили чудову атмосферу в команді, зуміли об’єднати кваліфікованих футболістів і змусили нас грати у якісний сучасний футбол», - вважає Андрій Пятов.

«Які задачі на Євро-2020? Зачекайте, дайте нам спочатку сповна насолодитись нашим успіхом», - відповів на очікуване питання журналістів Олександр Шовковський. За його словами, спочатку слід детально проаналізувати виступ збірної в цьому році, а потім вже розпочинати підготовку до фінального турніру. Лише в процесі підготовки буде зрозуміло, на що реально претендує ця збірна.

Святослав Василик, Київ

Фото: Parimatch