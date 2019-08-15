Читай і люби спорт ще більше

ТМ Parimatch запускає новий проект в підтримку українського спорту.

Краще за те, аби дивитися спорт, може бути лише читати про спорт. Так вирішили в ТМ Parimatch і створили першу в Україні онлайн-бібліотеку присвячену спорту. Її презентація відбулась 14 серпня в Champion Hall КВЦ «Парковий». Дуже доречним доповненням до події стало представлення книги відомого українського журналіста Артема Франкова «Історія Ліги чемпіонів». Презентація викликала чималий ажіотаж серед українських ЗМІ, які заповнили вщерть Champion Hall і активно з’ясовували усі подробиці.

«Наша компанія підтримує український спорт в різних напрямках. Створення онлайн-бібліотеки стало одним з соціальних проектів, яким ми пишаємось. Адже це можливість говорити з вами про спорт простою зрозумілою мовою. Крім цього, бібліотека – це завжди джерело знань і база даних, а освіта є також одним з наших пріоритетних напрямків», - розповів про проект представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

За його словами, проект працюватиме в чотирьох напрямках: це соціальний напрям - отримання безкоштовних прав від авторів, спільні проекти з видавцями, підтримка українських авторів та придбання прав на світові бестселери про спорт. Задача онлайн-бібліотека – зібрати найкращі книги про спорт і в цьому компанія дуже сподівається на допомогу журналістів, спортсменів і самих авторів, які пишуть про спорт. Усі вони, в ідеалі це може бути Рада експертів з найавторитетніших представників ЗМІ, мають долучитися до процесу поповнення бібліотеки, тому організатори чекають на пропозиції та поради.

На сьогодні у фондах бібліотеки чотири книги: «Пеп: конфіденційно», «Еволюція Гвардіоли» (автор обох книг – Марті Перарнау), «Футбол по центру» (автори – Борис Талиновський і Артем Франков) і власне «Історія Ліги чемпіонів» (автор Артем Франков). Усі вони у вільному доступі і кожен бажаючий може скачати їх безкоштовно. В планах організаторів до кінця року поповнити бібліотеку ще кількома книгами. І це не обов’язково мають бути видання про футбол. Українським вболівальникам цікаво читати й про інші види спорту. Наприклад, про бокс.

«Я розумію, що в сучасному світі читати книжки – це вже щось елітне. Втім, вдячний читач завжди знайдеться, якщо книга написана талановито. Я дуже ціную підтримку ТМ Parimatch і сподіваюсь це не останній наш спільний проект. Щодо своєї нової книги, яку я писав майже рік, то в ній головну увагу я намагався зробити на переможцям Кубка чемпіонів 60-70-80 років. Це унікальні часи, коли в європейському футболі з’являлись нізвідки і щезали в нікуди успішні клуби. Часи, про які є безліч цікавих і таємничих історій», - поділився думками про свою книгу Артем Франков.

«Я бажаю упорядникам бібліотеки гарного вибору. Зі свого боку вже маю на замітці кілька книг і кілька ідей. У своїй роботі ми повинні орієнтуватися на тих же англійців, які шанобливо ставляться до власної спортивної історії. Ми повинні сьогодні докласти чималих зусиль, аби наша українська історія спорту не затерлася з плином часу», - заявив Артем Франков.

Звісно, в процесі спілкування з журналістами з’являлись конструктивні пропозиції щодо нових книг для бібліотеки. Так, на думку організаторів заходу, дуже слушною є ідея, яку нещодавно озвучили представники ФК «Шахтар» - написати книгу про роль батька у вихованні дітей-спортсменів. Адже, не таємниця, що саме наполегливість та ентузіазм батька є в багатьох випадках рушійною силою в успішних спортивних кар’єрах своїх дітей. Скажімо, в цьому контексті була дуже цікава книга про наших зіркових боксерів – батька і сина Ломаченків.

Святослав Василик, Київ

Фото: ТМ Parimatch