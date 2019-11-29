Жеребкування Євро-2020 покаже "Футбол 1"

Головна інтрига – кого Україна отримає з 3-го кошика (Португалія, Туреччина, Австрія, Чехія, Швеція).

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи-2020 відбудеться в суботу, 30 листопада, в Бухаресті (Румунія). Початок жеребкування - о 19:00 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

В Україні жеребкування фінального етапу Євро-2020 покаже в прямому ефірі телеканал "Футбол 1". Початок трансляції - о 19:00. Перед цим обговорення жеребкування пройде в програмі «Студія LIVE», початок якої о 18:30.

Ведучими церемонії жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року стануть португалець Педру Пінту і румунська телеведуча Коріна Караджа.

Нагадаємо, що збірна України вийшла на Євро-2020 з першого місця у своїй відбірковій групі. Україна зіграє в групі С зі збірною Нідерландів. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті.

30 листопада наша збірна дізнається ще двох суперників з кошиків 3 і 4. З 3-го кошика Україні можуть випасти: Португалія, Туреччина, Австрія, Чехія, Швеція.

З 4-го кошика: переможець плей-офф шляху А (Румунія, якщо переможе) або шляху D (Грузія, Північна Македонія, Косово, Білорусь). Матчі плей-офф відбудуться 26 і 31 березня.