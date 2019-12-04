Як купити квитки на Євро-2020

Сьогодні, 4 грудня, стартував продаж квитків на футбольне Євро-2020.

Квитки на матчі чемпіонату Європи 2020 року слід обов'язково купувати через офіційний сайт УЄФА.

Згідно з рекомендаціями УЄФА, першочергове право придбання квитків на матчі Євро-2020 за участю національної збірної надається офіційним фан-клубам. В Україні це фан-рух «Вірні збірній».

Для того, щоб скористатися правом, наданим УЄФА учасникам фан-клубу національної збірної, вже зареєстровані учасники фан-руху «Вірні збірній» матимуть спеціальне повідомлення на електронну адресу з посиланням для реєстрації в лотереї. УАФ просить нікому не передавати це посилання і інформацію, наведену в листі, тому що посилання можна використати лише один раз для реєстрації тільки учасник фан-руху «Вірні збірній».

Ваша заявка візьме участь в лотереї, яка відбудеться 4 грудня.

Якщо ви не є учасником фан-руху «Вірні збірній», але хочете до нього приєднатися, щоб збільшити свої шанси на отримання права купити квитки на Євро-2020, ви можете пройти реєстрацію на сайті ffu.ua. Після успішної реєстрації ваша заявка візьме участь в іншій лотереї, яка відбудеться 16 грудня.

Звертаємо увагу, що на відміну від інших країн, де члени фан-клубу мають право придбати лише один квиток, українські вболівальники - учасники фан-руху «Вірні збірній» можуть придбати два квитки на кожен матч групового етапу за участю збірної України. Це стосується також матчів плей-офф в разі подолання збірної України групового етапу.

Якщо ви не хочете бути учасником фан-руху «Вірні збірній», ви не отримаєте шанс взяти участь в лотереї, але можете подати заявку на загальних умовах на придбання не більше чотирьох квитків на кожен матч збірної України на сайті uefa.com, зареєструвавши себе як вболівальника збірної України.

Три способи замовити і отримати квитки

1.Правила придбання квитків для учасників фан-руху «Вірні збірній», якщо ви отримали спеціальний код доступу після проведення лотереї 4 грудня 2019. Після цього вам потрібно:

Зареєструватися на сайті UEFA.com.

Під час реєстрації ввести спеціальний код доступу, який відправили вам після проведення лотереї 4 грудня.

Вибрати матчі і категорії квитків і оплатити (не більше двох квитків на кожен матч збірної).

Квитки відправлять не раніше травня 2020 року.

2.Правила придбання квитків для нових учасників фан-руху «Вірні збірній», які зареєструвалися на сайті ffu.ua в період з 28 листопада по 3 грудня. У разі перемоги в лотереї, яка пройде 16 грудня 2019 року, ви отримаєте спеціальний код доступу. Після цього вам потрібно:

Зареєструватися на сайті UEFA.com.

Під час реєстрації ввести спеціальний код доступу, який відправлять вам після проведення лотереї 16 грудня.

Вибрати матчі і категорії квитків і оплатити їх (не більше двох квитків на кожен матч збірної).

Квитки відправлять вам не раніше травня 2020 року.

3.Правила придбання квитків для тих уболівальників, хто не хоче бути учасником фан-руху «Вірні збірній»:

Зареєструватися на сайті UEFA.com.

В період з 15.00 (за київським часом) 4 грудня до 15.00 (за київським часом) 18 грудня подати заявку на придбання квитків на матчі збірної і вибрати категорію квитків (не більше чотирьох квитків на кожен матч збірної).

У січні 2020 року в результаті проведення лотереї вам надійде лист на електронну пошту з інформацією, успішна ваша заявка чи ні. Якщо відповідь позитивна, вам потрібно ввести дані вашої кредитної карти і оплатити квитки протягом певного періоду.

Квитки відправлять вам в травні 2020 року.

Що робити, якщо вашу заявку відхилили?

Ви автоматично потрапляєте у лист очікування. Якщо хтось не зміг чи не захотів оплачувати свої квитки, то у вас є шанс стати їхнім власником.

Перед стартом турніру УЄФА організує спеціальний перепродаж квитків на своїй офіційній платформі для людей, які їх купили, але з якихось причин не можуть поїхати на футбол. Це також ваш шанс.

Купувати в перекупників чи на сумнівних сайтах не варто. Вони можуть бути фальшивими. Крім того, всі тікети іменні, і їх будуть звіряти з документами. Ім’я в паспорті чи водійському посвідченні має збігатися з іменем у квитку.

Скільки коштують квитки?

Збірна Україна грає один матч в Амстердамі (14 червня проти Нідерландів) і два в Бухаресті (18 червня з переможцем плей-офф Ліги Націй, 22 червня з Австрією). Найдешевші квитки в Бухаресті – 30 євро, в Амстердамі – 50 євро.

Найдешевші квитки – це місця за воротами. Щоб подивитися футбол з району кутового прапорця потрібно заплатити більше – 75 євро в Бухаресті і 125 євро в Амстердамі. А місця на центральних секторах обійдуться в 125 євро в Бухаресті і 185 євро в Амстердамі.

За матеріалами UEFA.com, УАФ та вітчизняних ЗМІ.