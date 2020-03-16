Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження

Законопроєкт, розроблений для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19, передбачатиме, зокрема, адміністративну відповідальність за порушення умов обсервації та кримінальну відповідальність за зараження інших людей.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку, заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням та боротьбою з коронавірусом, віднесення введення карантину до форсмажорних обставин, адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність за умисне зараження людей", - розповів Радуцький про положення законопроєкту.

Також, за його словами, документ передбачає додаткові надбавки для медперсоналу та інших працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

Законопроєктом також передбачається зміна деяких статей Трудового кодексу на 3 місяці, де працівникам може бути надана оплачувати відпустка.

"Цей законопроєкт працює тільки на три місяці. Це тимчасовий законопроєкт, там немає глобальних змін ні в які закони України. Це тимчасові зміни", - зазначив Радуцький.

Крім того, документ передбачає оперативну закупку товарів, робіт та послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу, через переговорну процедуру, скорочену до одного дня.

"Можливість стовідсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом, звільнення від сплати в'їзного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом. Цей перелік весь затверджується урядом України, це не хтось його робить, це перелік уряду України", - сказав Радуцький.

За словами депутата, Комітету з питань здоров'я нації залишилося погодити дві поправки до законопроєкту - від Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

На засіданні погоджувальної ради в понеділок, 16 березня, представники фракцій і груп домовилися провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів для протидії розповсюдженню коронавірусу у вівторок, 17 березня о 8:00.