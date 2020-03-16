Антикоронавірусний законопроєкт: Разумков анонсував позачергову Раду

Верховна Рада найближчим часом проведе позачергове засідання для розгляду законопроєкту для протидії розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що найближчим часом нам необхідно буде провести позачергове засідання Верховної Ради України, де розглянути питання законопроєкту, який буде найближчим часом буде запропонований до розгляду на цьому пленарному засіданні. Він пов'язаний з питаннями, які прямо допомагають різним гілками влади у врегулюванні питання щодо боротьби з коронавірусом", - сказав спікер.

Він додав, що даний законопроєкт передбачає цілий комплекс заходів.

Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала провести таке засідання у вівторок з 8 до 10 години.

Як повідомлялося, 13 березня міністр охорони здоров’я Ілля Ємець представив народним депутатам та представникам профільних відомств проєкт закону, що підвищить ефективність боротьби з коронавірусом, а також передбачає план дій при кризових ситуаціях щодо запобігань поширенню епідемії.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

- спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом, що дозволить пришвидшити процес закупівлі засобів індивідуального захисту та тест-систем;

- можливість працівникам виконувати роботу з дому;

- заборону на проведення масових заходів із чисельністю понад 200 осіб;

- заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом;

- посилення контролю в’їзду та виїзду на територію України;

- чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив сподівання, що до середини наступного тижня парламент проведе позачергове засідання для ухвалення документів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.