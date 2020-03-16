Рада працює в умовах карантину - міряють температуру і видають маски

Перед входом до будівлі Верховної Ради народним депутатам і журналістам вимірюють температуру. Працівники ЗМІ працюють у пресцентрі й не мають доступу до кулуарів другого поверху.

Парламент працює в умовах спеціальних заходів для протидії поширення коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Працівники Управління державної охорони забезпечені захисними масками і рукавичками. Перед входом до будівлі парламенту вони вимірюють температуру журналістам і народним депутатам безконтактними інфрачервоними термометрами. У Верховній Раді також розміщені дезінфектори.

Рада в умовах карантину / Фото: Валерія Мацеха, Укрінформ

Перед входом до будівлі Ради журналістам видають захисні маски. За словами працівників УДО, з вівторка журналістів не допускатимуть до Ради без захисних масок.

Кулуари другого поверху тимчасово закриті для журналістів. Працівники ЗМІ працюють у пресцентрі на третьому поверсі. Там облаштовані місця для роботи журналістів, встановлено екрани, де ведеться трансляція засідання Погоджувальної ради. Крім того, у пресцентрі облаштовано місце для проведення брифінгів народних депутатів. Вхід на балкон для преси перекрито.

Журналісти в період карантину працюють за тимчасовими картками акредитації. Їхня кількість обмежена - для телеканалів видаються по дві картки - журналісту й оператору, решті ЗМІ - по одній картці. Наразі у пресцентрі працює кілька десятків журналістів.

У понеділок, 16 березня, об 11:00 - засідання Погоджувальної ради.

17-20 березня Верховна Рада працює в режимі пленарних засідань.

Читайте також: Раду закликають піти на карантин і приймати рішення лише щодо коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із запобігання виникнення гострої респіраторної хвороби”.

Документ, зокрема, передбачає, що присутність у Верховній Раді журналістів і технічних працівників засобів масової інформації буде здійснюватися за окремою акредитацією виключно в пресцентрі на третьому поверсі будинку Верховної Ради по вулиці Грушевського, 5.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджується тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.