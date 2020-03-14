Антикризовий штаб з протидії коронавірусу переводять на цілодобовий режим — РНБО

Антикризовий штаб з протидії поширенню в Україні коронавірусу працюватиме у цілодобовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки і оборони (РНБО) у Facebook.

"Згідно з рішенням (рішення РНБО - ред.), антикризовий штаб з протидії поширенню в Україні коронавірусу COVID-19 переводиться на цілодобовий режим. Проводитиметься активна інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно заходів із запобігання захворюванню на COVID-19 та недопущення його поширення", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до інформації на сайті РНБО, Кабінету міністрів доручено вжити такі заходи:

З 0 год. 00 хв. 16 березня 2020 року на наступні два тижні буде припинено в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.

Уряд має невідкладно провести комплексний аналіз можливості ефективного реагування системи охорони здоров’я щодо протидії спалаху Covid-19.

Серед першочергових завдань, які має виконати кабмін:

- комплектування тест-системами для виявлення Covid-19 пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях та Автономної Республіки Крим;

- невідкладне фінансування виготовлення Інститутом молекулярної біології і генетики Національної академії наук України не менш ніж 200 тисяч тестів для ПЛР-діагностики Covid-19;

- забезпечення індивідуальними засобами захисту медичного персоналу, працівників правоохоронних органів і аварійно-рятувальних служб, задіяних у протиепідемічних заходах, а також осіб, які перебували у контакті з хворими на Covid-19;

- стимулювання виробництва вітчизняними підприємствами індивідуальних засобів захисту, засобів медичного призначення та спеціалізованого медичного обладнання для надання допомоги хворим на Covid-19.

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Також уряд має внести до парламенту законопроект про непоширення дії Закону України «Про публічні закупівлі» на випадки, якщо предметом закупівлі є засоби медичного призначення та спеціалізоване медичне обладнання для надання допомоги хворим на Covid-19.

Уряд повинен вжити заходів до:

- забезпечення готовності лікувально-профілактичних закладів до надання медичної допомоги хворим на Covid-19 та створення резервів медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, зокрема засобів індивідуального захисту, а також дезінфекційних засобів;

- затвердження порядку тимчасової самоізоляції осіб, які мають підозру на захворювання на Covid-19;

- виділення відповідно до обґрунтованих пропозицій Міністерству охорони здоров’я України коштів для закупівлі лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення, зокрема засобів індивідуального захисту, призначених для протидії Covid-19;

- невідкладного перегляду та оптимізації планів перепрофілювання ліжок у закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ України, інших державних органів, збільшення чисельності медичного персоналу і ресурсів на випадок масового захворювання на Covid-19.

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Відновлюватиметься система протиепідемічного захисту, зокрема у частині призначення головних державних санітарних лікарів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

До однієї доби скорочуватимуться терміни митного оформлення вантажів (лікарських засобів, медичного обладнання, виробів медичного призначення для організації боротьби з Covid-19), що надходять в Україну.

Опрацьовуватиметься питання щодо запровадження додаткового матеріального заохочення медичних працівників, які залучені до протиепідемічних та лікувальних заходів, пов’язаних з протидією Covid-19.

Міністерству охорони здоров’я України доручено невідкладно:

- опрацювати разом з Міністерством закордонних справ України питання щодо можливості отримання гуманітарної допомоги та закупівлі за кордоном необхідних засобів та обладнання для боротьби з Covid-19;

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- визначити та забезпечити прогнозовану потребу в тест-системах для виявлення Covid-19 та забезпечити постійну наявність таких систем у закладах охорони здоров’я;

- забезпечити постійне оновлення стандартів надання медичної допомоги згідно з отриманими новими даними щодо терапії Covid-19.

Громадянам України рекомендовано утриматися від виїзду за кордон у країни, на території яких зафіксовані випадки Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, 13 березня на засіданні РНБО ухвалено рішення про закриття кордону для іноземців з 16 березня на два тижні.

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В Україні з 12 березня запроваджено карантин у навчальних закладах і обмежувальні заходи на три тижні у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

В Україні станом на 14 березня є три лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Один з них — летальний.