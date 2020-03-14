Вилучені контрабандні маски передадуть в аптеки й лікарні — Аваков

Вилучені правоохоронцями контрабандні медичні маски й респіратори негайно передаватимуться до медичних установ і аптеки.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook.

"Другий день прикордонники і поліція вилучають контрабандні спроби вивозити маски і респіратори українського виробництва за кордон (про люди!). Дуже швидко їх передаватимемо для використання в Україні", - сказав Аваков.

Він також запевнив, що "спекулянтів дуже жорстко каратимемо".

Аваков нагадав, що тільки 20% заражених коронавірусом людей вимагають госпіталізації, 80% уражених при інструкціях лікаря впораються з хворобою вдома, 5% - вимагають реальної інтенсивної терапії, 1% - вимагають терапії максимальної інтенсивності з підключенням апарату ШВЛ, апаратів штучних нирок і серця.

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"Ізоляція - це те, що кожному з нас просто зробити. І це потрібно зробити", - резюмував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 12 березня запроваджено карантин у навчальних закладах і обмежувальні заходи на три тижні у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

В Україні станом на 14 березня - три лабораторно підтверджених випадки Covid-19.