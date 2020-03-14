З України намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок

З України до Швейцарії намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок за підробними документами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

"Державна прикордонна служба України та Національна поліція України вкотре припинили заборонений експорт медичних масок. Водій на автомобілі «Рено» намагався вивезти з України 50 тисяч респіраторних масок класу FFP2NR, вартістю близько 50 тисяч доларів США. Товар конфіскований і залишається для потреб українців", - йдеться у повідомленні.

Транспортний засіб із вантажем затримано на пункті пропуску «Ягодин» у Волинській області.

У супровідних документах виявлені ознаки підробки, розповіли у пресслужбі.

Тривають слідчо-оперативні дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України (підробка документів).

Фото: МВС