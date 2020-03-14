Ємець закликав посилити захист пенсіонерів на час карантину

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав українців на час карантину захистити літніх батьків і родичів від необхідності відвідувати людні місця у зв'язку з високими ризиками зараження коронавірусом.

Про це інформує прес-служба МОЗ.

За його словами, літні люди, особливо з хронічними хворобами, перебувають у групі ризику щодо кількості випадків зараження і летальних випадків.

"Саме тому МОЗ України приділяє особливу увагу цій категорії населення, вживає заходів, проводить інформаційну кампанію, щоб знизити такі ризики. Я також закликаю всіх громадян в цей період особливо свідомими: літні батьки зараз найбільше потребують уваги та піклування. Забезпечте їх усім необхідним, щоб мінімізувати потребу відвідувати місця масового скупчення під час карантину", - повідомив Ємець.

Читайте також: Ємець хоче доповнити медреформу державним страхуванням

Нагадаємо: 13 березня на Житомирщині померла 71-річна пенсіонерка, у якої був діагностований COVID-19. У семи київських лікарнях будуть робити безкоштовні тести на коронавірус.