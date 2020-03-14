На час карантину для вантажних перевезень працюватимуть всі великі пункти пропуску

Державна митна служба України радить перевізникам обирати для перетину кордону ті пункти пропуску, які є основними пунктами сполучення України з іншими державами.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook.

“Працюватимуть всі великі пункти пропуску, в тому числі основні аеропорти, порти, наземні пункти пропуску. Обмеження будуть стосуватись певних місцевих пунктів пропуску, піших переходів, малозавантажених залізничних переходів”, - зазначив Нефьодов.

За його словами, закриття частини пунктів пропуску не вплине на порядок оформлення митних декларацій.

Так, імпортери та експортери, як і раніше, зможуть пройти митний контроль на одному із пунктів пропуску в межах однієї митниці, зазначеної у декларації. Наприклад, вантаж, який прямував на п/п “Шегині”, зможе заїхати/виїхати через п/п “Краківець” Галицької митниці.

Нефьодов запевнив, що митниця перевірятиме гуманітарні вантажі за пришвидшеною процедурою - протягом одного дня.

Разом з тим, зауважив він, доцільно відслідковувати заходи, які вживають інші країни у запобіганні поширенню інфекції. Це, за його словами, допоможе виключити ситуації, коли вантаж успішно перетнув кордон України, але не зміг пройти митний контроль сусідньої країни, опинившись на нейтральній смузі на невизначений час.

“Зі свого боку, ми оперативно інформуватимемо про відповідні рішення, ухвалені країнами-сусідами”, - сказав Нефьодов.

Читайте також: У Зеленського пояснили ситуацію із заблокованими на кордоні зі Словенією українцями

Він також наголосив, що іноземні екіпажі суден, автомобілів, літаків зможуть заходити на територію України, але будуть піддаватися медичному огляду.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня з 00.01 Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19 у світі.

Аеропорти будуть відкриті лише для вантажних рейсів.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.