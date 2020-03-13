У Зеленського пояснили ситуацію із заблокованими на кордоні зі Словенією українцями

У Зеленського пояснили ситуацію із заблокованими на кордоні зі Словенією українцями

Укрінформ
Міністерство закордонних справ робить усе можливе для повернення на батьківщину 120 українців, що виявилися заблокованими на кордоні між Італією та Словенією.

Про це заявила прессекретар Президента Юлія Мендель на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство закордонних справ знає про українців, які зупинились на кордоні Італії зі Словенією через закриття кордонів словенською стороною. Приблизно 120 українців, які повертались на батьківщину, були зупинені”, - сказала Мендель.

За її словами, цим українцям наразі рекомендують повернутися до місць попереднього перебування і надати свої контакти диппредставництвам України в Італії.

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“Ми будемо робити все можливе, щоб всі українці, які хочуть потрапити на батьківщину, повернулися”, - запевнила прессекретар Президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що на словенському кордоні вночі 13 березня прикордонники зупинили два автобуси з українцями, які поверталися з Італії. Повідомлялося, що їх можуть повернути в зону карантину в Італії.

Словенія заявляла про намір закрити кордон із Італією для запобігання поширенню коронавірусу.

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