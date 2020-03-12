Україна не обмежуватиме залізничні, автобусні та автомобільні перевезення

В Україні не будуть обмежені залізничні, автобусні та автомобільні перевезення, як за кордон так і по країні.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу12 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По залізничним перевезенням — жодних обмежень. Так само як і по громадському транспорту — у нас обмеження відсутні. Єдине, що зрозуміло, буде додаткова увага приділятися до транспортних засобів, які подорожують з країн, де є підтверджені зараження коронавірусом. Якщо говорити про автобусні та автомобільні перевезення, то у нас з 219 пунктів перетину кордону буде 49, тобто тут вже відбувається певне обмеження", - зазначив Криклій.

Він додав, що в Україні також не заплановані обмеження внутрішніх залізничних, автобусних та автомобільних перевезень.

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Міністр розповів, що на постійній основі епідеміологи здійснюють перевірки транспортних засобів, які прибувають до України морем. За словами Криклія, така практика поширена не лише для виявлення підозр на захворювання коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня 2020 року Міністерство інфраструктури звернулось до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України.

Українська авіакомпанія SkyUp 5 березня призупинила польоти до італійського міста Турин та перенесла старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Риму, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Риму та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі перенесено на 1 травня 2020 року.

До 16 квітня компанія скоротила 6 рейсів за напрямком Львів — Тель-Авів — Львів, 5 рейсів за напрямком Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04) та повністю скасовані рейси за напрямком Харків — Тель-Авів — Харків. У січні 2020 року SkyUp припинила польоти до Китаю.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.

На період 12 березня — 8 квітня МАУ скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. У лютому 2020 року МАУ припинила польоти до Китаю.

Авіаперевізник Wizz Air також вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

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Станом на ранок 12 березня у світі новим коронавірусом заразилися вже 126 672 осіб, а кількість померлих становить 4 641.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.