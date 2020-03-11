Україна призупиняє авіасполучення з Італією: куди звертатись пасажирам
Про це повідомляє Урядовий портал.
“Зважаючи на введення в Італії з 10 березня 2020 року по всій країні жорстких карантинних заходів для боротьби з розповсюдженням гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Covid-19, в т. ч. в частині обмежень на поїздки, Міністерство інфраструктури звернулось до Державіаслужби з пропозицією рекомендувати українським авіакомпаніям, які здійснюють чи планують здійснювати регулярні та чартерні рейси до/з Італії, розглянути можливість тимчасового призупинення таких рейсів на період дії карантину з метою запобігання занесенню та поширенню хвороби на території України”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, авіакомпанії оптимізують польотну програму у сполученні між Україною та країнами, в яких масово поширюються випадки коронавірусної інфекції.
Пасажирам, рейси яких відмінено або заброньовано до країн, про які є попередження або обмеження щодо подорожей у зв'язку з Covid-19, необхідно звертатися до відділів роботи з клієнтами відповідних авіакомпаній.
Контакти авіакомпаній та загальна інформація щодо прав пасажирів у випадку затримки, скасування та відмови у перевезенні розміщена на сайті Державіаслужби.
Також повідомляється, що аеропорти України працюють у штатному режимі, введено посилений режим поточної дезінфекції.
У міжнародних аеропортах виділені приміщення для ізоляторів, проводяться температурний скринінг пасажирів та опитування перед початком прикордонного і митного оформлення міжнародних рейсів.
Аеропорт "Бориспіль" закупить оптичні системи оцінки інфрачервоного випромінювання для попереднього контролю стану здоров’я пасажирів, які прилітають з країн, де зареєстровані випадки зараження коронавірусом.
Експлуатантам повітряних суден, що здійснюють міжнародні перевезення з/до країн, небезпечних на Covid-19, рекомендовано збільшити кількість дезінфекції повітряних суден у кожному аеропорті на маршруті.
Через спалах коронавірусу світова авіаційна галузь опинилася у складній ситуації. Тож Міністерство інфраструктури разом із Державіаслужбою у постійному діалозі з авіакомпаніями.
Гнучке реагування на мінливу ситуацію із карантинними заходами та зниженням пасажиропотоків у міжнародному сполученні має мінімізувати втрати авіакомпаній.
За останніми даними, кількість випадків зараження вірусом у світі становить 121 564, смертей — 4373, одужали від хвороби — 66239 осіб.