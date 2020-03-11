Україна припиняє авіасполучення з Італією і закриває 170 пунктів пропуску на кордоні

Із 12 березня з 219 пунктів пропуску на кордонах в Україні працюватимуть 49.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту”, - сказав Шмигаль.

За його словами, в аеропортах, пунктах пропуску буде особливий режим пропуску і особливий режим роботи.

На запитання, чи будуть закриті КПВВ в зоні ОСС, Шмигаль відповів: "Закрити зовсім ми не можемо, але посилені заходи там запроваджені. Деякі з них закриті".

Він додав, що Україна фактично припинила авіасполучення з Італією.

«Сьогодні дійсно було рішення, і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією», — сказав Прем'єр.