Скринінг на кордоні: за добу перевірили понад 100 тисяч громадян, у двох - температура
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Минулої доби, 10 березня, прикордонники перевірили 109 084 особи. Загалом, від 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1,5 млн громадян", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що було зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців – членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження. Лікарі продовжують спостереження за цими особами, які залишаються на борту судна.
Зазначається, що температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим здійснюється у цілодобовому режимі.