Скринінг на кордоні: за добу перевірили понад 100 тисяч громадян, у двох - температура

Прикордонники упродовж минулої доби перевірили температурним скринінгом 109 084 особи, а загалом з 25 лютого таким чином перевірили понад 1,5 млн громадян.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Минулої доби, 10 березня, прикордонники перевірили 109 084 особи. Загалом, від 25 лютого цього року, перевірено вже понад 1,5 млн громадян", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що було зафіксовано два випадки підвищеної температури у двох іноземців – членів суднокоманди теплохода, який прибув в Україну для завантаження. Лікарі продовжують спостереження за цими особами, які залишаються на борту судна.

Зазначається, що температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення ООС та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим здійснюється у цілодобовому режимі.