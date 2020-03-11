Прикордонники показали, як захищаються під час скринінгу

Прикордонники забезпечені достатньою кількістю необхідних засобів захисту під час здійснення температурного скрінінгу на кордоні, і закиди щодо нестачі таких засобів не відповідають дійсності.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Вже два тижні як співробітники Державної прикордонної служби України спільно з Міністерством охорони здоров'я проводять усі необхідні заходи, аби не допустити поширення коронавірусу на територію України. При цьому варто відмітити, що під час заходів з температурного скрінінгу та оформлення громадян військовослужбовці прикордонного відомства використовують безконтактні пірометри, медичні маски та одноразові рукавички", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як відмічається, у прикордонників у наявності є респіратори, ізоляційні захисні костюми, окуляри та антисептик для рук, і вони є в кожному прикордонному підрозділі.

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"На даний час в ДПСУ в наявності більше 460 пірометрів, а необхідні засоби захисту оперативно отримані від Міністерства охорони здоров’я України, волонтерів, громадських організацій та закуплено за бюджетні кошти", - уточнили у відомстві.

У МВС додали, що за необхідних потреб у щоденному використанні медичних масок та гумових рукавичок прикордонне відомство забезпечене орієнтовно до 7 діб, і поповнення запасів відбувається постійно.

"Наголосимо, що будь-які закиди чи поширення інформації, що у прикордонників не вистачає засобів індивідуального захисту, через що військовослужбовці змушені купувати їх власним коштом, є провокативними та не відповідають дійсності", - повідомили у МВС.

Зазначається, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України за результатами засідання антикризового штабу з протидії поширенню коронавірусу Covid-19 в Україні ДПСУ оперативно надала потребу відомства в засобах індивідуального захисту в розрахунку на три місяці, в якій визначила детальну їх специфікацію та характеристики.