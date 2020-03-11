Кабмін дає 100 мільйонів на засоби захисту від коронавірусу

Уряд виділить 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення Cоvid-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня буде заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

фото: Урядовий портал