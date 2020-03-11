Кабмін дає 100 мільйонів на засоби захисту від коронавірусу

Кабмін дає 100 мільйонів на засоби захисту від коронавірусу

Укрінформ
Уряд виділить 100 млн грн на закупівлю засобів індивідуального захисту через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення Cоvid-19.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, прийнято рішення виділити 100 млн грн на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одночасно, задля виконання цього рішення до 1 червня буде заборонено експорт товарів протиепідеміологічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.

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Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 120 944 випадки зараження вірусом, 65 977 осіб одужали, 4365 людей померло.

фото: Урядовий портал

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