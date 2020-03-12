Україна може обмежити авіасполучення з Німеччиною та Францією

У Міністерстві інфраструктури України розглядають можливість обмеження авіаперевезень з та до Німеччини й Франції.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на брифінгу 12 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми сьогодні будемо збиратися з авіаперевізниками. Наразі розглядається можливість обмеження авіарейсів з Німеччиною та Францією”, - заявив Криклій.

Він зазначив, що такі обмеження можуть бути запроваджені по аналогії з авіаперельотами до Італії, Ізраїлю та Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp призупинила польоти до італійського міста Турин. Також компанія перенесла старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Рима, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Рима та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі перенесено на 1 травня 2020 року.

До 16 квітня 2020 року компанія скоротила 6 рейсів за напрямком Львів — Тель-Авів — Львів, 5 рейсів за напрямком Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04) та повністю скасовані рейси за напрямком Харків — Тель-Авів — Харків. У січні 2020 року SkyUp припинила польоти до Китаю.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія вивозитиме українців рейсами з Рима та Мілана.

На період 12 березня — 8 квітня МАУ скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. У лютому 2020 року МАУ припинила польоти до Китаю.

Авіаперевізник Wizz Air також вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

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Станом на 12.30 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 126 660 людей, померли від нього 4641 особа, а число тих, хто одужав, складає 68305.

В Україні наразі підтверджений лише 1 випадок зараження новим типом коронавірусу (у Чернівцях). Проте з 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.