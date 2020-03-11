МАУ призупиняє рейси до Венеції і вивозитиме українців з Італії

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупиняє сполучення Київ-Венеція до 12 квітня та вивозитиме українців рейсами з Риму та Мілану.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"У зв'язку із заходами стримування Covid-19, запровадженими за рекомендацією ВООЗ владою деяких країн, авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вносить зміни до розкладу рейсів на низці напрямків. У авіакомпанії прийнято рішення призупинити виконання рейсів Київ – Венеція у період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії регулярними рейсами МАУ з Риму та Мілану, які виконуватимуться з метою повернути українців на батьківщину – переважно на вивезення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мандрівникам, яким буде необхідно переїхати з Венеції до Риму або іншого міста для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію.

Також, реагуючи на нові правила в'їзду до Ізраїлю, МАУ коригує розклад польотів з міст України до Тель-Авіва. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня скасовані рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Рейси Київ – Тель-Авів виконуватимуться двічі на день. Пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

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Крім того, зазначається, що до 22 травня виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) авіакомпанією МАУ буде тимчасово зупинене. Пасажирам рейсів до/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою в Стамбулі. У зв'язку з пониженим попитом до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

У МАУ додають, що з 13 березня по 7 квітня виконуватимуть по одному рейсу на день між Києвом і Лондоном. Відбудуться зміни і в програмі внутрішніх рейсів. До 8 квітня будуть скасовані другі частоти на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям.

Авіакомпанія МАУ проактивно зв'яжеться з кожним пасажиром скасованих рейсів, який залишив свої прямі контактні дані під час бронювання квитків.

«З огляду на значне зниження попиту багато авіакомпаній світу скоротили частотність польотів або й зовсім припинили повітряне сполучення з низкою країн. МАУ - не виняток. Ми гостро відчуваємо зростаючі побоювання пасажирів, пов'язані з подорожами до охоплених вірусом регіонів. Тому ми коригуємо свій розклад таким чином, аби найбільш повно задовольняти попит на авіаперевезення і при цьому забезпечувати безпеку наших пасажирів і екіпажів» – зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

З метою забезпечення максимально безпечних умов перельотів, авіакомпанія МАУ запровадила процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.

Авіакомпанія також обіцяє оперативно інформувати про будь-які подальші зміни в розкладі.

Як повідомлялося 10 березня, у зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України.

Авіаперевізник Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

Уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

В Україні за весь період поширення нового коронавірусу Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про захворювання на COVID-19, нових лабораторно підтверджених випадків інфікування немає.

3 березня у чоловіка з Чернівців підтверджено зараження коронавірусом, наразі стан хворого стабільний.

Станом на 11 березня більш як 119 тисяч осіб по всьому світу заразилися коронавірусом нового типу, 65 тисяч одужали, 4 284 - померли.