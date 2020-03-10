МАУ скасовує низку рейсів до 16 країн

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасовує деякі рейси до Італії та ще 15 країн через коронавірус. Також переглянули частоту внутрішніх авіарейсів.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"У зв’язку із рекомендаціями урядів багатьох країн щодо уникнення масових заходів, обмеження інтенсивності пересування між країнами та пов’язаним з цим зниженням попиту на авіаперельоти, МАУ скасовує деякі рейси до Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великої Британії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, а також другу частоту окремих внутрішніх рейсів в межах України", - йдеться у повідомленні.

Про подальші рішення авіакомпанії у контексті введення карантину в Італії буде додатково повідомлено дещо згодом, додали у пресслужбі.

У МАУ зазначили, що пасажири, які залишили свої контактні дані під час бронювання, будуть поінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь. МАУ рекомендує перевіряти статус рейсів за кілька днів до вильоту на сайті авіакомпанії або зателефонувати до контактного центру авіакомпанії.

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