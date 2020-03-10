Ізраїль через коронавірус обмежує в'їзд для всіх іноземців

Уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку із поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Ізраїлі.

"У зв’язку із збільшенням кількості випадків захворюваності на коронавірус Covid-19 на території Ізраїлю урядом країни з 20 год. 12 березня запроваджуються обмежувальні заходи щодо іноземних громадян, які планують відвідати Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, іноземці, що подорожують в Ізраїль, можуть отримати дозвіл на в’їзд в країну виключно у разі можливості забезпечити своє перебування у домашньому карантині протягом двох тижнів. Під час перетину кордону іноземні громадяни мають повідомити співробітникам імміграційної служби постійну адресу свого перебування у карантині. В разі відсутності можливості перебування у карантині протягом 14-денного періоду іноземцям буде відмовлено у наданні дозволу на в’їзд в Ізраїль.

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У Посольстві звернули увагу громадян України, що в даний чаc, режим дотримання домашнього карантину перевіряється співробітниками Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів Ізраїлю. У разі встановлення факту порушення умов перебування у карантині особи, винні у таких діях, можуть бути притягнути до кримінальної відповідальності з максимальним строком покарання сім років позбавлення волі.

"У зв’язку із викладеним вище Посольство України в Державі Ізраїль рекомендує громадянам України, які планують у найближчий час відвідати Ізраїль та не зможуть забезпечити перебування у карантині протягом 14 днів, утриматися від подорожі або здійснити її після скасування обмежувальних заходів", - зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 березня кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 448 осіб.

Із початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 156 осіб. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.