Українцям радять тимчасово відмовитися від поїздок в Італію

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Італії у зв’язку з поширенням у цій країні захворювання, викликаного Covid-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

"У зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Італійської Республіки", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

При цьому співвітчизникам, які продовжують перебувати в Італії, необхідно виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватися рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі https://friend.mfa.gov.ua.

Водночас громадян України, які наразі перебувають в країні, МЗС просить слідкувати за рекомендаціями, що розроблені Міністерством охорони здоров’я Італії.

У разі підвищеної температури тіла, кашлю, утрудненого дихання або при поверненні з країн, найбільш ураджених коронавірусом, МЗС радить телефонувати на номер "гарячої" лінії 1500.

МЗС також просить громадян України відстежувати інформацію на сайтах Посольства України в Італії, генерального консульства України в Мілані, генконсульства України в Неаполі та МЗС України.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися за номерами "гарячих ліній" на території Італії до Посольства України в Італії (+39 3519 886 823), генерального консульства України в Мілані (+39 3487 254 038) та генерального консульства України в Неаполі (+39 327 736 48 22)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 8 березня уряд Італії у зв’язку з поширенням у цій країні захворювання, викликаного коронавірусом Covid-19, запровадив суворі обмеження на території Ломбардії (регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

На цій території закрито школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Цей карантин було запроваджено щонайменше до 3 квітня.

9 березня очільник уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що з 10 березня суворі заходи карантину проти коронавірусу, які включають заборону публічних зібрань, поширюються на всю територію країни. Зокрема, громадянам буде дозволено виїжджати тільки на роботу та у зв'язку з нагальними сімейними потребами.

Глава уряду додав, що заходи, які запроваджуються з вівторка, спрямовані на захист найуразливіших членів суспільства.

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Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 457 людей. З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 014 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 754 особи, 3136 людей померли.

В Італії коронавірусом хворіють 9 172 особи, 463 людини померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

Фото: АА