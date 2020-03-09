Італія вводить карантин по всій країні
Про це у телевізійному зверненні заявив очільник уряду Італії Джузеппе Конте, передає BBC.
«Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що громадянам буде дозволено виїжджати тільки на роботу та у зв'язку з нагальними сімейними потребами», - йдеться в повідомленні.
Глава уряду додав, що заходи, які запроваджуються з вівторка, спрямовані на захист найуразливіших членів суспільства.
Зазначається, що від коронавірусу в Італії померли вже 463 особи.
Як повідомлялося, 8 березня уряд Італії запровадив суворі обмеження на території Ломбардії (регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.
На цій території закрито школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Цей карантин було запроваджено принаймні до 3 квітня.
Фото: corriere.it