Італія вводить карантин по всій країні

Італія вводить карантин по всій країні

Коронавірус
Укрінформ
Уряд Італії поширює суворі заходи карантину проти коронавірусу, які включають заборону публічних зібрань, на всю територію країни.

Про це у телевізійному зверненні заявив очільник уряду Італії Джузеппе Конте, передає BBC.

«Прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що громадянам буде дозволено виїжджати тільки на роботу та у зв'язку з нагальними сімейними потребами», - йдеться в повідомленні.

Глава уряду додав, що заходи, які запроваджуються з вівторка, спрямовані на захист найуразливіших членів суспільства.

Зазначається, що від коронавірусу в Італії померли вже 463 особи.

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Як повідомлялося, 8 березня уряд Італії запровадив суворі обмеження на території Ломбардії (регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

На цій території закрито школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Цей карантин було запроваджено принаймні до 3 квітня.

Фото: corriere.it

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