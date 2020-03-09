В Італії до 3 квітня призупинили усі спортивні заходи

Заборона поки що не торкнулась міжнародних матчів футбольної збірної та клубів.

Олімпійський комітет Італії (CONI) призупинив всі спортивні заходи до 3 квітня через коронавірус. Таке рішення прийняли після зустрічі президента організації Джованні Малаго з представниками федерацій командних видів спорту. CONI вже звернувся до уряду Італії з проханням видати відповідний указ, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Під юрисдикцію CONI підпадають тільки внутрішні змагання. Тому міжнародні матчі збірної Італії і поєдинки італійських клубів в єврокубках поки не відміняли.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте підписав указ, згідно з яким всі спортивні заходи в Італії до 3 квітня проводитимуть без глядачів.

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Минулого тижня міністр спорту Італії обговорив з керівництвом Серії А можливість негайної зупинки проведення чемпіонату через вірус Covid-19. На невизначений термін перенесено матчі 1/2 фіналу Кубка Італії «Інтер» - «Наполі» і «Ювентус» - «Мілан».

Нагадаємо, що «Інтер» зняв молодіжну команду з розіграшу Юнацької ліги УЄФА. Також «Інтер» без глядачів зіграє матч 1/8 фіналу Ліги Європи з «Гетафе».