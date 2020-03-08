В Італії закликають призупинити матчі футбольної серії А
Про це повідомляє Football Italia.
"Я поділяю думку Даміано Томмазі, (президент Італійської асоціації гравців - ред.) та долучаюся до його заклику призупинити футбольний чемпіонат", - зазначив Вінченцо Спадафора у неділю.
Міністр зауважив, що голова Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна має ще раз подумати, не чекаючи першого випадку зараження гравця у чемпіонаті Італії, перш ніж взяти на себе цю відповідальність. "Інші федерації мудро вирішили призупинити футбольні змагання протягом найближчих кількох днів", - додав урядовець.
В Італії станом на 8 березня зафіксували 233 летальні випадки унаслідок захворювання на коронавірус. Через коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.
Спалах нового коронавірусу Covid -19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.
За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.
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