В Італії закликають призупинити матчі футбольної серії А

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора закликав італійську футбольну федерацію призупинити чемпіонат країни з футболу у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Football Italia.

"Я поділяю думку Даміано Томмазі, (президент Італійської асоціації гравців - ред.) та долучаюся до його заклику призупинити футбольний чемпіонат", - зазначив Вінченцо Спадафора у неділю.

Міністр зауважив, що голова Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна має ще раз подумати, не чекаючи першого випадку зараження гравця у чемпіонаті Італії, перш ніж взяти на себе цю відповідальність. "Інші федерації мудро вирішили призупинити футбольні змагання протягом найближчих кількох днів", - додав урядовець.

В Італії станом на 8 березня зафіксували 233 летальні випадки унаслідок захворювання на коронавірус. Через коронавірус у світі померли 3 594 особи, одужали 59 965 інфікованих. Загальна кількість заражених у всіх країнах зросла до 106 тисяч 165 осіб.

Спалах нового коронавірусу Covid -19 був зафіксований наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала його надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками.

За межами КНР випадки зараження були виявлені у 58 країнах. В Україні наразі підтверджено один випадок коронавірусу.

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