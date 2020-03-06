МАУ пропонує безкоштовно змінити дату вильоту до/з Італії

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" не скасовує авіасполучення з Італією через поширення коронавірусу Covid-2019 та пропонує безкоштовно змінювати дату вильоту до та з Італії в межах терміну придатності квитка.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"В авіакомпанії розуміють занепокоєння деяких пасажирів, що запланували подорож до/з Італії в березні-квітні. Саме тому МАУ пропонує можливість безкоштовно (за наявності місць в оригінальному класі бронювання) змінити дату вильоту в межах терміну придатності квитка на такі напрямки: з України до Італії, Німеччини і Швейцарії; з Італії до Індії, Туреччини і Єгипту; з Італії, Австрії, Іспанії, Франції, Німеччини і Швейцарії до Ізраїлю; для транзитних рейсів через Україну до Італії", - йдеться у повідомленні.

У МАУ також наголошують, що станом на 6 березня директив щодо припинення повітряного сполучення з Італією ані від міжнародних, ані від національних компетентних органів не надходило.

"У цьому зв’язку всі рейси МАУ до італійських міст – Риму, Мілана, Венеції – виконуються за розкладом. У Міжнародних аеропортах Мілана і Венеції всі пасажири проходять обов’язкову перевірку місцевими медичними службами, в тому числі – температурний скринінг", - зауважують в авіакомпанії.

Крім того наголошують, що для авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" безпека пасажирів та екіпажів завжди була і залишається пріоритетом №1. В рамках боротьби з поширенням COVID-19, на рейсах до/з Італії перевізник вживає всіх необхідних запобіжних заходів згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України.

"Наразі ми отримуємо одиничні запити на зміну дати вильоту, масових відмов пасажирів від польотів до міст Італії не спостерігається, завантаження рейсів залишається високим" – зазначила директор з комунікації МАУ Євгенія Сацька.

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Вона додала, що в МАУ розуміють, наскільки важливо підтримувати поэвітряне сполучення між країнами та економіками в ситуації, що склалася.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.