У Ватикані та ще двох країнах підтвердили перші випадки коронавірусу
Про це заявив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні, повідомляє Metro.
"Ватикан підтвердив, що пацієнт у медичній службі отримав позитивний аналіз на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Особисті дані хворого не розкриваються.
За словами Бруні, сьогодні була перервана робота амбулаторії Дирекції охорони здоров'я та гігієни держави з метою проведення санітарної обробки приміщень.
Раніше на наявність коронавірусу перевірили Папу Римського Франциска, який лікує застуду. Результат був негативний.
Також про перший випадок інфікування коронавірусом зявили у Камеруні.
Зазначається, що хворим виявився 58-річний француз, який прибув до Камеруну 24 лютого.
Пацієнта помістили в ізолятор центральної лікарні Яунде для лікування.
Крім того, про перший випадок коронавірусу повідомляють у Сербії.
"Те, що ми очікували, трапилося. У нас є перший підтверджений випадок коронавірусу в Сербії", - заявив міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.
За його словами, вірус виявили у 43-річного чоловіка у Суботиці, який повернувся із Будапешта (Угорщина). В сербському МОЗ додали, що пацієнт почувається добре.
Загалом, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, станом на 6 березня зараєстровано 98704 хворих на коронавірус. Зокрема 80556 на материковому Китаї, 6593 – у Південній Кореї, 3858 в Італії та 3513 в Ірані.
Кількість летальних випадків від вірусу становить 3383, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 107 в Ірані. У світі 55 444 осіб уже одужали після захворювання Covid-19.
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