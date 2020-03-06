У Ватикані та ще двох країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

Ватикан підтвердив перший випадок зараження коронавірусом.

Про це заявив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні, повідомляє Metro.

"Ватикан підтвердив, що пацієнт у медичній службі отримав позитивний аналіз на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Особисті дані хворого не розкриваються.

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За словами Бруні, сьогодні була перервана робота амбулаторії Дирекції охорони здоров'я та гігієни держави з метою проведення санітарної обробки приміщень.

Раніше на наявність коронавірусу перевірили Папу Римського Франциска, який лікує застуду. Результат був негативний.

Також про перший випадок інфікування коронавірусом зявили у Камеруні.

Зазначається, що хворим виявився 58-річний француз, який прибув до Камеруну 24 лютого.

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Пацієнта помістили в ізолятор центральної лікарні Яунде для лікування.

Крім того, про перший випадок коронавірусу повідомляють у Сербії.

"Те, що ми очікували, трапилося. У нас є перший підтверджений випадок коронавірусу в Сербії", - заявив міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.

За його словами, вірус виявили у 43-річного чоловіка у Суботиці, який повернувся із Будапешта (Угорщина). В сербському МОЗ додали, що пацієнт почувається добре.

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Загалом, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, станом на 6 березня зараєстровано 98704 хворих на коронавірус. Зокрема 80556 на материковому Китаї, 6593 – у Південній Кореї, 3858 в Італії та 3513 в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3383, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 107 в Ірані. У світі 55 444 осіб уже одужали після захворювання Covid-19.

Фото: Getty