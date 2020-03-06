У Ватикані та ще двох країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

У Ватикані та ще двох країнах підтвердили перші випадки коронавірусу

Укрінформ
Ватикан підтвердив перший випадок зараження коронавірусом.

Про це заявив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні, повідомляє Metro.

"Ватикан підтвердив, що пацієнт у медичній службі отримав позитивний аналіз на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Особисті дані хворого не розкриваються.

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За словами Бруні, сьогодні була перервана робота амбулаторії Дирекції охорони здоров'я та гігієни держави з метою проведення санітарної обробки приміщень.

Раніше на наявність коронавірусу перевірили Папу Римського Франциска, який лікує застуду. Результат був негативний.

Також про перший випадок інфікування коронавірусом зявили у Камеруні.

Зазначається, що хворим виявився 58-річний француз, який прибув до Камеруну 24 лютого.

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Пацієнта помістили в ізолятор центральної лікарні Яунде для лікування.

Крім того, про перший випадок коронавірусу повідомляють у Сербії.

"Те, що ми очікували, трапилося. У нас є перший підтверджений випадок коронавірусу в Сербії", - заявив міністр охорони здоров'я Златібор Лончар.

За його словами, вірус виявили у 43-річного чоловіка у Суботиці, який повернувся із Будапешта (Угорщина). В сербському МОЗ додали, що пацієнт почувається добре.

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Загалом, за даними Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, станом на 6 березня зараєстровано 98704 хворих на коронавірус. Зокрема 80556 на материковому Китаї, 6593 – у Південній Кореї, 3858 в Італії та 3513 в Ірані.

Кількість летальних випадків від вірусу становить 3383, 2931 – у Китаї, 148 в Італії та 107 в Ірані. У світі 55 444 осіб уже одужали після захворювання Covid-19.

Фото: Getty

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