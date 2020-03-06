Київ вводить додаткові заходи через загрозу коронавірусу

У Києві вводять додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (Covid-19).

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА, повідомляє пресслужба міської влади.

"Столиця вживає заходів для попередження завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Місто робить усе, аби забезпечити своєчасне виявлення й ізоляцію осіб із ознаками коронавірусу на території Києва. У повну готовність ми, звичайно, переводимо заклади охорони здоров’я. Але й інші сфери мають вжити заходів, аби ми упередили загрозу можливого розповсюдження коронавірусу в столиці", – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент охорони здоров’я має забезпечити в медичних закладах окремий прийом пацієнтів із ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії; відбір біологічного матеріалу від хворих із респіраторною симптоматикою для проведення лабораторних досліджень. Фахівців бригад швидкої медичної допомоги, закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим, мають забезпечити пульс-ексиметрами, апаратами для неінвазивної вентиляції легень.

Департаменту охорони здоров’я та КП "Фармація" доручено забезпечити медичні заклади незнижувальним запасом противірусних препаратів, дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту. Аптечну мережу – достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань, а також засобів індивідуального захисту та безперебійну їх реалізацію.

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"У місті визначені сім медзакладів, які оснащені відповідним чином і мають висококваліфікованих інфекціоністів. Проведено навчання для лікарів первинної та вторинної ланки. Від початку тижня у столичних школах та дитячих садочках почали вимірювати температуру учням і вихованцям. Місто власними силами створить додаткові фільтри в аеропортах", – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також він нагадав, що в столиці працює цілодобова гаряча лінія "Порада лікаря за телефоном", куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

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Департамент транспортної інфраструктури, КП "Київський метрополітен", КП "Київпастранс" мають посилити поточні дезінфекційні заходи на зупинках транспорту, у приміщеннях станцій метрополітену, рухомому складі, вагонах поїздів, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену. А також забезпечити працівників засобами особистої гігієни та індивідуального захисту та здійснювати щоденний контроль за станом їхнього здоров’я, аби не допускати до роботи осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання.

Керівники установ, підприємств, організацій мають посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей, таких як: вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри тощо. Працівникам закладів керівники мають забезпечити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни, провести відповідні навчання щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції.

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Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, Департамент соціальної політики, Департамент культури, районні в місті Києві державні адміністрації, керівники вищих навчальних закладів мають обмежити проведення культурно-масових заходів у закритих приміщеннях закладів та гуртожитків, а також проводити вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря, проводити часте регулярне наскрізне провітрювання приміщень тощо.