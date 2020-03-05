Університет Шевченка вводить обмежувальні заходи через коронавірус

Київський національний університет імені Тараса Шевченка з 10 березня обмежить проведення масових заходів і закордонні поїздки працівників і студентів як запобіжний захід у зв'язку з ситуацією щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті КНУ ім.Шевченка.

"З метою запобігання захворювань, викликаних коронавірусом Covid-19, згідно з наказом ректора від 05.03.2020 та рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 10 березня 2020 року призупиняється: проведення масових заходів освітнього, наукового, соціального, спортивного та мистецько-розважального характеру в усіх корпусах та на території університету; направлення за кордон студентів, аспірантів, викладачів, науковців та співробітників; видача запрошень та прийом іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цей час здійснюватимуться лише заходи, передбачені розкладом занять.

Діятимуть обмеження до окремого розпорядження ректора.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 березня у світі зафіксовано 95 425 випадків зараження коронавірусом. При цьому на території материкового Китаю кількість хворих становить 80 410. Від коронавірусу в світі померло вже 3 286, одужало - 53 299 осіб.

В Україні лабораторно підтверджено один випадок інфікування коронавірусом Covid-19.