За минулу добу скринінг на українському кордоні пройшли понад 115 тисяч осіб

За минулу добу, 5 березня, прикордонники провели температурний скринінг понад 115 тис. громадян.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"За результатами минулої доби прикордонники перевірили 115’223 особи. Громадян України та іноземних громадян із підвищеною температурою та іншими ознаками захворювання на коронавірус не виявлено", - зазначається у повідомленні.

Прикордонники здійснюють температурний скринінг громадян, які в’їжджають в Україну у пунктах пропуску через державний кордон, а також у КПВВ на лінії розмежування у зоні проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим.

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У світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

Фото: пресслужба Мукачівського ПЗ ДПСУ