На адмінмежі з Кримом перевірили температуру у понад 11 тисяч осіб

Прикордонники Херсонського загону за тиждень для виявлення ознак захворювання на коронавірус перевірили температуру в 11 тис. 277 громадян на держкордоні України та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба загону.

"Військовослужбовці Херсонського загону під час здійснення пропускних операцій, починаючи з 26 лютого 2020 року, провели температурний скринінг у 11277 громадян", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби прикордонники Херсонського загону здійснили температурний скринінг у 2825 громадян, які прямували на материкову частину України в пунктах пропуску через державний кордон та в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінмежі з ТОТ АР Крим.

Інформують, що в подорожуючих, які підлягали перевірці, не виявили підвищеної температури та ознак захворювання на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі сягнула 90 тис. 936, померло 3117 осіб.

В Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни. Жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 на території України не зафіксовано.

Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначили, що метод вимірювання температури людини при в'їзді до країни задля запобігання коронавірусу має сумнівну ефективність.