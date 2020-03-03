У Києві проводять інформкампанію проти поширення коронавірусу

Фахівці Держслужби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у місті Києві відвідали 235 закладів, серед яких 83 середньої освіти та 64 дошкільної освіти, для роботи з персоналом щодо коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

“Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби м. Києва в межах масштабної інформкампанії проти коронавірусу особисто відвідали 235 закладів, із них 83 заклади загальної середньої освіти та 64 заклади дошкільної освіти м. Києва, 74 вищих навчальних заклади та 14 підприємств сфери обслуговування населення і провели бесіди з персоналом. Інформування на промислових підприємствах фахівці Служби здійснюють спільно колегами з Головного управління Держпраці у Київській області”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для адмінперсоналу та педагогів з 985 дитячих закладів фахівці Держпродспоживслужби в м. Києві організували загальноміську нараду, на якій надали вичерпну інформацію про коронавірус, про заходи для його ефективної профілактики, алгоритм дій у випадку можливого поширення захворювання на території столиці.

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“Якщо у представників навчальних закладів виникнуть організаційні або інші питання, вони зможуть оперативно отримати фахову консультацію. Сподіваємось таким чином знизити напруження у суспільстві, дати змогу об’єктивно оцінити інформацію, уникнути поширення фейків і спроб шахрайства”,– заявив керівник ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

Під час наради з керівниками управлінь та комунальних підприємств КМДА обговорили першочергові заходи, а також необхідність забезпечення колективів дезпрепаратами, а також захисним одягом.

Крім того, у столиці проведено тренувальне навчання для медиків – як оперативно і злагоджено діяти в ситуаціях виявлення випадків захворювання чи підозри на коронавірус за участі представників місцевої влади.