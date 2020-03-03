Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 90 тисяч осіб

Кількість людей заражених коронавірусом у світі станом на сьогодні становить 90 936 осіб.

Від недуги вже померли 3117 осіб.

Про це інформує Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151.

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4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 в Італії, 1 501 в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих наступний Іран - 66 людей, Італія - 52 людини та Південна Корея - 28 людей.

Одужали після захворювання по всьому світу - 47 995 людей.

Фото: AA