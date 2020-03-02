В Ірані від коронавірусу померли 66 осіб

Уряд Ірану заявив про 66 загиблих від спалаху коронавірусу в країні, ООН відправила експертів і медичну допомогу для боротьби з поширенням Covid-19.

Про це повідомляє AFP.

«Офіційна кількість загиблих зросла до 66», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у понеділок в Ірані приземлився літак із медичними експертами ООН і гуманітарною допомогою на тлі поширення коронавірусу в країні.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що з Дубая прибув рейс із медикаментами та експертами місії «для надання рекомендацій щодо посилення і розширення заходів реагування на спалах, що триває».

Німеччина, Франція і Велика Британія, зі свого боку, заявили, що відправлять до Ірану екстрену медичну допомогу, включаючи обладнання для тестування, захисні костюми й рукавички, а також п'ять мільйонів євро в рамках допомоги країні у боротьбі з вірусом.

Як повідомлялося, кількість загиблих в Ірані найвища у світі після Китаю - епіцентру спалаху хвороби.

Сьогодні від пневмонії, викликаної коронавірусом, помер іранський державний чиновник - член дорадчого органу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Мохаммад Мірмохаммаді.

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Станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світі досягла 89 074 осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.

Фото: АА