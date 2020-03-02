В Ірані від коронавірусу помер високопосадовець

В Ірані внаслідок зараження коронавірусом помер державний чиновник - член дорадчого органу верховного лідера Ірану Алі Хаменеї - Мохаммад Мірмохаммаді.

Про це повідомляє AP.

"Член ради Верховного лідера Ірану помер у понеділок (1 березня - ред.) після того, як інфікувався коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Мірмохаммаді помер у тегеранській лікарні. Йому був 71 рік. На сьогодні кількість загиблих в Ірані найвища у світі після Китаю - епіцентру спалаху хвороби.

Наразі у світі підтверджено 88,4 тис. випадків захворювання на вірус Covid-19. Понад 3 тис. осіб померли, з них 2912 - у Китаї. В Ірані внаслідок недуги померли понад 40 осіб.

Фото: АА