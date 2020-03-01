Штати закрили в'їзд для іноземців, які останнім часом відвідували Іран

Сполучені Штати Америки через поширення коронавірусу Covid-19 вводять заборону на в`їзд для іноземних громадян, які упродовж останніх 14 днів відвідували Іран.

Про це оголосив віцепрезидент США Майк Пенс, повідомляє CNBC.

Крім того, Пенс повідомив, що влада також підвищить рівень небезпеки на поїздки в деякі регіони Італії та Південної Кореї.

"Ми радимо американцям не їздити в райони Італії та Південної Кореї, найбільш схильні до дії коронавирусу", - заявив віцепрезидент.

Нагадаємо: за останніми даними, в Ірані виявили 388 випадків інфікування коронавірусом, 34 людей померли. Крім того, віцепрезидентка Ірану з питань жінок та сім’ї Масумех Ебтекар інфікувалася китайським коронавірусом.

В Італії кількість заражених коронавірусом Covid-19 зросла до 1049 осіб.