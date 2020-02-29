В Італії - вже понад 1000 хворих на коронавірус, 29 осіб померли

В Італії кількість заражених коронавірусом зросла до 1049 осіб, 29 із них померли.

Про це інформує ANSA.

"Наразі на коронавірус захворіли 1049 осіб. 29 осіб загинули внаслідок хвороби та 50 одужали по всій Італії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, із них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.

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На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання на Covid-19 у 27 країнах.

Фото: АА