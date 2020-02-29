У США підтвердили першу смерть від коронавірусу

Місцеві органи охорони здоров’я американського штату Вашингтон підтвердили перший летальний випадок внаслідок захворювання на коронавірус нової форми.

Про це повідомив у суботу телеканал CNN.

«Пацієнт, інфікований новою формою коронавірусу в окрузі Кінг штату Вашингтон, помер», - зауважується в повідомленні із посиланням на офіційних представників системи охорони здоров’я.

Це перший підтверджений летальний випадок у Сполучених Штатах внаслідок захворювання Covid-19.

Деталі інциденту наразі не розкриваються. Місцева влада планує виступити перед медіа на прес-конференції за кілька годин.

Як повідомлялося, у світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужали вже 39 545 осіб.

Фото: АА