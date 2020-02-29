Через епідемію коронавірусу 38% американців бояться пити пиво Corona

Епідемія коронавірусу відвернула понад третину американців з-поміж тих, котрі п’ють пиво, від мексиканської марки Corona.

Про це йдеться у дослідженні компанії 5W Public Relations.

"Компанія 5W Public Relations здійснила опитування телефоном 737 американських споживачів пива старше 21 року протягом 25 та 26 лютого 2020 року щодо їх думок про популярну мексиканську марку Corona та наслідки смертельного коронавірусу, який поширюється всім світом", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами, 38% респондентів з-поміж тих, котрі п’ють пиво, за жодних обставин не готові купляти пиво Corona, маючи інформацію про поширення коронавірусу. Водночас лише 4% з тих, хто зазвичай п’є Corona, заявили про відмову від бренду у світлі останніх подій.

16% любителів пива, зізнались, що їх спантеличило припущення про можливий “зв’язок” пива марки Corona та коронавірусу.

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Водночас зауважується, що останніми тижнями в американському сегменті інтернету спостерігається послідовне збільшення запитів у пошуку на кшталт "вірус коронапива" та "пивний коронавірус" тощо.

Як повідомлялося, станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.