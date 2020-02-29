В Ірані підпалили лікарню через можливе розміщення пацієнтів з коронавірусом

В іранському місті Бендер-Аббас місцеві жителі підпалили лікарню, в якій могли перебувати пацієнти з коронавірусом.

Про це повідомляє Al Arabia.

"Лікарню в іранському місті Бандар-Аббас підпалили у п'ятницю, оскільки деякі люди вважали, що пацієнти з коронавірусом з іншого міста перебувають там на карантині", - йдеться у повідомленні.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

Зазначається, що в соцмережах почали з’являтися повідомлення про перебування у медичному закладі 10 людей, інфікованих Covid-19, із сусіднього міста Кум, котре вважають епіцентром коронавірусу в Ірані.

Водночас підтвердження того, що саме там перебували хворі, немає.

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я Ірану у суботу, 29 лютого, поінформувало про дев'ять нових випадків смертей від коронавірусу. Загалом у країні зафіксовано 43 випадки смерті внаслідок Covid-19 та 593 випадки зараження.

Станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

Фото: alarabiya.net