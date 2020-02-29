Іран спростовує інформацію про сотні смертей від коронавірусу

Влада Ірану спростовує інформацію про понад 200 померлих в Ісламській республіці внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє AFP.

"Іран у суботу спростував інформацію про те, що коронавірус вбив понад 200 людей в країні", - йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я Ірану у суботу повідомило про дев'ять нових випадків смерті. Загалом у країні зафіксовано 43 випадки смерті унаслідок коронавірусу та 593 випадки зараження.

Це найбільша кількість випадків зараження коронавірусом протягом одного дня, відколи Іран оголосив про перші дві смерті у місті Кум 19 лютого.

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Як повідомлялося, напередодні деякі ЗМІ писали, що в Ірані щонайменше 210 осіб померли від коронавірусу, хоча офіційно Іран заявляв про кілька десятків померлих.

Станом на 29 лютого у світі зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах.